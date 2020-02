Ano letivo da Rede Municipal este ano começa mais cedo

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informa o cronograma de abertura do ano letivo da rede municipal de ensino para 2020. No dia 10 de fevereiro acontece a abertura para as equipes diretivas das escolas, às 8h30min, no Centro Cultural. No período da tarde, nas escolas, iniciam as atividades com professores e equipes gestoras.

No dia 11 de fevereiro, acontece a abertura do ano letivo para os alunos das escolas das zonas urbana e rural. A EMEB Princesa Isabel iniciará suas atividades no dia 11, na escola CIEP. As obras na escola recomeçarão no dia 10 e o prazo para conclusão é de 15 dias.

