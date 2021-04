Mais da metade das mortes em março no RS foi causada pela Covid, aponta levantamento

Março se consolidou como o mês mais letal da pandemia no Rio Grande do Sul. De acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, dos 15.836 registros de óbitos emitidos pelos cartórios gaúchos até esta terça-feira (13), 8.281 tiveram a Covid-19 como causa da morte.

Isto significa que mais da metade das mortes ocorridas no mês passado (52,3%) foi causada pelo coronavírus.

“Março representou o mês com mais vidas gaúchas perdidas para a Covid-19, aumento que pode ser observado diretamente nos cartórios de registro civil. Desde o início da pandemia, o Portal da Transparência do Registro Civil divulga os dados de óbitos por Covid-19 de forma transparente, para que os órgãos competentes possam tomar as medidas necessárias”, observa o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do RS, Sidnei Hofer Birmann.

Os números são abastecidos em tempo real pelos cartórios de Registro Civil do país, administrados pela Arpen, e cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No estado, a entidade representa 414 cartórios.

As estatísticas mostram ainda que a Covid-19 representava, em julho de 2020, 14,97% dos óbitos por causas naturais no estado. Em dezembro, subiu para 22,89% e, em fevereiro, a 24,31% — metade do que foi verificado no mês seguinte.