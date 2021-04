Rompimento de adutora deixa bairro da Zona Leste sem água nesta tarde

Compartilhe















Na manhã desta quarta-feira(14), foi identificado o vazamento de uma adutora de 200mm, no bairro Capão do Angico. Por esse motivo, segundo gerente local, Cristiano Machado, uma equipe vai realizar o conserto nesta tarde, a partir das 14h. O desligamento vai afetar somente o bairro Capão do Angico, mas poderá diminuir a pressão em alguns bairros na adjacências. A previsão de retorno é para às 18h de hoje. Ele pede a compreensão de todos.