Mais de 20% da população de Alegrete é de idosos

Se por um lado a ciência avançou e garantiu a longevidade, por outro os idosos ainda carecem de muitos serviços e cuidados que os expõe.

Este ano, pela primeira vez o Conselho Municipal do Idoso contou com recursos de quem destinou parte do imposto de renda de ao Fundo Municipal de Idoso.

De acordo com a assistente social, Vilma Siqueira da Casa Lar- sendo uma só de mulheres, outra de homens e uma mista, vão receber 10 mil reais cada uma ( do Fundo Municipal) para os cuidados de prevenção ao coronavíus. Entre as três casas que assistem idosos aqui no Município há uma população de 196. São Vicente de Paula – 37 idosas, Casa Lar Ari Vargas Paim tem 53 idosos e o Residencial Geriátrico Viver tem no total 92 idosos.

A Assistente Social que, atualmente, preside o Conselho Municipal do Idoso informa que, toda semana, chegam muitas denuncias de maus tratos ou abandonos de idosos aqui em Alegrete. A Rede de Assistência do CREAS com profissionais que fazem visitas, encaminham para vários serviços e cobram de seus responsáveis para que cuidem e prestem assistência aos idosos.

Agora na pandemia do coronavírus eles foram os mais visados com pedidos para ficarem em casa e até se afastarem de familiares, devido ao risco de contaminação. Nesta fase da vida, aqui no Município, muitos moram sozinhos e são eles mesmos que retiram sua aposentadoria, vão a mercados e fazem até as tarefas domésticas.

Tem muitos que são saudáveis e independentes, mas existem os que precisam de cuidados e sempre devem ter alguém por perto. Vilma Siqueira diz que tem famílias que cuidam e amparam seus idosos, mas outros deixam jogados e não raro muitos fazem empréstimos e até pegam os proventos dessas pessoas, deixando-os passar por sérias necessidades, comenta a assistente social. Se faz necessário que a comunidade se engaje em projetos em benefício dessa faixa etária da população.

A Organização Mundial da Saúde – OMS (2005) afirma que até o ano de 2025 o Brasil será o sexto país com maior número de idosos e chama a atenção para o fato de que a expectativa média de vida do brasileiro vem aumentando acentuadamente. A propósito, é importante destacar que a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº 8.842/1994 (BRASIL, 1994), e o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003 (BRASIL, 2003), definem idoso como a pessoa com 60 anos ou mais. Da mesma forma que a OMS, que reconhece como idoso em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, aquele com 60 anos ou mais (OMS, 2005).

De acordo com IBGE, em 2018, Alegrete tinha 19,9% de idosos, então em 2020, conforme Vilma Siqueira, este índice já dever ter passado dos 20%.

-Hoje, ainda é um desafio conseguir que os direitos e as necessidades dos idosos sejam atendidos com políticas que garantam um envelhecimento digno e inclusivo. É preciso mostrar à sociedade e aos agentes públicos o seu papel na busca pela inclusão dos idosos, instigando as autoridades responsáveis a agir de forma adequada, eficiente e efetiva, destacou a assistente social.