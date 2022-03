Mais um alegretense que ganhou o mundo em busca de sonhos e leva o Baita Chão no coração

Share on Email

Buscar os sonhos sempre será um grande desafio para muitas pessoas. Por esse motivo, muitos alegretenses acabam saindo da Terra Natal, deixam suas raízes em busca de crescimento profissional.

Porém, a essência permanece e, por onde passam, levam o baita chão.

Por esse motivo, a sessão saudade do Alegrete, resgata um pouco das lembranças e da espaço para que todos possam expressar o amor pela terrinha.

Nesta edição, um jovem que saiu cedo e retornou, porém, novamente o destino o levou para outros horizontes, contudo, ele acrescenta que: foi em Alegrete a oportunidade de ingressar nas Lojas Benoit como vendedor e, desta forma buscou seu crescimento, profissional. Alegrete é uma terra que onde quer que esteja sempre levo comigo. São lembranças de uma história marcante na minha vida.

Willian com a mãe

Para Willian Gustavo de Aquino Cardoso, Alegrete sempre será sua grande referência tanto na vida pessoal como na profissional. Aqui, ele viveu os momentos mais decisivos da sua trajetória, até o momento.

Sente saudade da família, dos amigos, dos encontros, das festas, mas com ele, existe sempre uma imensa gratidão por tudo que conquistou através das oportunidades recebidas no Baita Chão.

O alegretense destaca que sempre buscou “voar” com as próprias asas, e essa decisão foi tomada logo cedo. Nessa jornada, a primeira vez que saiu de Alegrete, tinha apenas 18 anos.

“Fui em busca de novos desafios e me desafiar, assim, entender o propósito disso tudo. Sempre tive apoio da minha família em meus desafios.Trabalhei em vários locais antes de sair da minha Terra Natal. Foram grandes escolas para mim e deixaram um marco na minha trajetória.

Roger e Silvana proprietários da loja Artmil calçados foram pessoas marcantes em minha jornada, pois sempre me incentivaram, me deram conselhos para decisões e foi onde peguei gosto pela leitura, algo que não tinha costume e não cultivava. Roger foi um grande incentivador disso e sou muito grato” comenta.

Após sair da cidade, foi em busca dos seus sonhos para bem longe do baita chão, em Blumenau SC.

Conheça um pouco mais de Willian através deste relato:

“Tive grandes desafios e dificuldades, mas sou grato, pois isso só me fortaleceu e mostrou que, sim, é possível se as pessoas tiverem dedicação e foco naquilo que desejam. Trabalhei nas Lojas Renner, um grande divisor de águas em minha vida, adquiri muita experiência e vivência tanto no profissional quanto pessoal.

Mas retornei ao Baitão chão, onde foi lá o ponta pé inicial de tudo, raízes, amigos, família, entre outros. Em Alegrete tive a oportunidade de ingressar nas Lojas Benoit como vendedor e busquei meu crescimento.

Sou muito grato por tudo que a empresa vem me proporcionando.Conheci várias pessoas importantes na minha trajetória e várias lojas em busca de desenvolvimento profissional.

Tenho uma família linda que me apoia em meio aos meus desafios e levo sempre comigo um lema: pessoas vem e vão em nossas vidas, mas a nossa família, será sempre nossa família, nosso combustível. Minha mãe sempre foi uma incentivadora disso tudo e sou muito grato por isso, pois os seus puxões de orelha e conselhos, carrego comigo sempre.

Hoje sou muito feliz por tudo que passei, pois precisava passar, só me auxiliou em todas minhas decisões e valorização de cada passo.

Atualmente resido em Bagé, onde graças a Deus estou dando continuidade no meu trabalho, construindo meu legado, buscando cada vez mais, meu desenvolvimento profissional e pessoal e ajudando ao máximo de pessoas que estiverem ao meu redor.

Busquei sempre ser o diferente em meio ao um mundo com tantos iguais. Sempre sai da média e não tenho medo de desafios, tenho medo de ficar sempre no mesmo lugar.

A vida ensina que se você não fizer, ninguém vai fazer por você, seja grato pela vida que tem, mas nunca se conforme que você pode viver somente isso. Seja ambicioso e corra atrás dos seus sonhos, tudo é questão de decisão e eu decidi vencer custe o que custar.

Só gratidão pelo que já vivi e ainda irei construir. Sempre com uma imensa saudade do meu Alegrete – finalizou.

Participe da sessão Saudade do Alegrete, mande sua história para: email- redacao@alegretetudo.com.br. WhatsApp: 55 999287002.