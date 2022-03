PRF prende traficante com “supermaconha” na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando skunk e medicamentos em um ônibus na manhã desta quarta-feira (23), na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que transitava pela BR 290 fazendo a linha Quaraí – Santa Maria e, ao vistoriarem o bagageiro do coletivo, encontraram mais de 2 quilos de skunk e medicamentos de origem estrangeira em uma mala.

O responsável pela bagagem, um homem de 32 anos, natural de Santa Cruz do Sul e com antecedentes policiais por tráfico de entorpecentes e violência contra a mulher, disse aos policiais que pegou a droga e os medicamentos em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, e levaria até o litoral catarinense.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. A droga, também conhecida como “supermaconha”, e os medicamentos foram apreendidos.