Mais um ex é enquadrado na Lei Maria da Penha e está no Presídio

Homem, armado com faca, arromba casa da ex- mulher a ameaça e acaba preso pela Brigada Militar.

O fato ocorreu no bairro Nilo Soares Gonçalves, na manhã do último domingo (15).

Conforme ocorrência, a guarnicão foi acionada através do 190 para averiguar um caso de Maria da Penha. Chegando no endereço os PMs fizeram contato com a vítima de 27 anos. A mulher disse que o ex de 25 anos estava com uma faca. Os policiais perceberam que a porta da residência estava arrombada. Foi solicitado que o acusado deixasse a residência, diante da negativa, os PMs entraram na casa. Eles visualizaram o homem sentado no sofá com a faca ao lado. Foi mais uma vez feita a solicitação para que o mesmo ficasse em pé e colocasse as mãos na cabeça para desta forma ser feita abordagem. O acusado se negou e resistiu, por esse motivo, foi necessário o uso da arma de choque(taser). Posteriormente, ele foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante e enquadrado em crime da Lei Maria Penha.

Depois de ouvido, o acusado foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Poucas horas antes, a vítima já tinha feito uma ocorrência contra o ex e solicitado Medidas Protetivas.