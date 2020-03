Moradores do Bairro Nilo realizam operação tapa- buracos

Na tarde de segunda-feira (16), moradores do bairro Nilo Soares Gonçalves fizeram uma ação que foi elogiada por muitos outros transeuntes do local.

Cansados diante de tantas críticas relacionadas às crateras que têm nas ruas do bairro, pois a construtora não toma iniciativa e a Prefeitura explicou que o asfalto faz parte da obra das casas, e é uma atribuição da construtora refazer, os moradores tomaram a iniciativa de realizarem uma ação de tapa buracos.

De carroça, com pá, terra e pedras, muitas crateras das ruas da entrada do bairro foram paliativamente fechadas.

No grupo do bairro a atitude foi muito elogiada, pois o bem é para toda comunidade. Há anos o descaso com as ruas naquele bairro tem sido tema de protesto dos moradores.

O uso do transporte coletivo também é um assunto muito debatido em razão da má qualidade das ruas o que gera prejuízo aos proprietários dos veículos.