Manoel Viana retorna com o serviço de emissão da Carteira de Identidade

A prefeitura de Manoel Viana, por meio do Departamento de Trânsito, está retornando com o serviço de emissão da Carteira de Identidade. A comunidade vianense já pode contar com a retomada do serviço, porém, para agilizar o acesso ao documento é necessário realizar agendamento de segunda a quinta-feira, diretamente na recepção da Prefeitura, pois os atendimentos serão efetivados apenas nas sextas-feiras.

Para a emissão é necessário apresentar a Certidão conforme estado civil atualizada com o prazo máximo de 10 anos; Foto 3X4 atualizada e CPF. O agendamento funciona de segunda a quinta-feira, na recepção da Prefeitura, das 8h às 12h. Importante salientar que os atendimentos só ocorrerão mediante agendamento, além disso os documentos necessários devem ser apresentados na data agendada para o serviço. Mais informações pelo telefone 0800 000 4199.

Foto: Prefeitura de Manoel Viana