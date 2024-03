Feriadão de Páscoa com tempo firme em Alegrete

Nesta sexta-feira, o feriado será de sol e tempo firme para os Alegretenses. O dia começa com uma temperatura mais baixa, 16ºC e máxima não sobe muito, chegando aos 30ºC. O famoso dia do peixe e da colheita da marcela será de estabilidade no Município.

Já no sábado de aleluia, o dia começa com 21ºC e máxima não sobe muito, chega aos 30ºC. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para o dia, porém, uma massa de ar gelado está vindo do Uruguai e pode provocar precipitações para o começo da semana.

No domingo de páscoa, o sol irá predominar durante o dia. A mínima será de 20ºC e máxima chega aos 33ºC durante o dia. Lembrando que no período da tarde, a partir das 16h horas, a praça Getúlio Vargas será palco da Mateada do Matteus Amaral, promoção do Alegrete Tudo e Rádio Nativa.