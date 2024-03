Missa de Lava-Pés marca a Quinta-feira Santa em Alegrete

Na noite desta quinta-feira, 28 de março, fiéis de Alegrete se reuniram na igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida para celebrar a tradicional Missa do Lava-Pés, marcando assim a Quinta-feira Santa. Este ritual, simbolizando o gesto de humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés de seus discípulos, atraiu um grande público à igreja.

O padre Pedro Navarro, responsável pela celebração, explicou que este momento é particularmente significativo, pois relembra a instituição da Eucaristia, o mandamento novo e a ordenação dos primeiros sacerdotes da Igreja. Entre os doze escolhidos para o ritual, estavam o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, o membro da diretoria da Santa Casa, Carlos Mello, o patrão do CTG Farroupilha e radialista Giovane Moraes, a médica pediatra e coordenadora da UTI Neonatal Marilene Campagnolo, o radialista e jornalista Alair Almeida, a diretora do Colégio Divino Coração Irmã Rosa Maria Spaniol, entre outros. A interpretação em Libras ficou a cargo de Cristiane Girard.

Este gesto de serviço e humildade exemplificado por Jesus durante a última ceia nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição em servir e amar os outros, conforme ensina o padre Navarro.

A Missa do Lava-Pés também marca o início do Tríduo Pascal, o período mais sagrado do ano litúrgico cristão, culminando na celebração da ressurreição de Jesus no Domingo de Páscoa. Nesse contexto, a Eucaristia é celebrada de forma solene durante a missa, lembrando-nos da importância deste sacramento na vida da Igreja. A Eucaristia, como memorial do sacrifício de Cristo na cruz, é fonte e ápice de nossa vida cristã, fortalecendo-nos espiritualmente e unindo-nos a Cristo e à sua Igreja.

Nesta Sexta-feira Santa, a programação inclue confissões às 9h da manhã, celebração e procissão na Praça da Paixão do Senhor às 15h, seguida pela Via-Sacra dentro da Igreja às 18h. No sábado, a Celebração da Vigília Pascal encerrará este período de reflexão e fé para os cristãos de Alegrete.