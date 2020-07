Márcio Amaral analisa o resultado do Lockdown do fim de semana

Compartilhe











A Fiscalização Integrada recebeu algumas denúncias de descumprimento do Decreto Municipal n° 514, que determinou o fechamento do comércio e serviços durante o fim de semana, lockdown. Mas essas denúncias foram ínfimas se comparadas com fins de semana normais. A calmaria era tanta durante as manhãs que o cão ficou, na via, enquanto observava o horizonte, na Avenida Assis Brasil. Registro foi feito por volta das 11h.

A reportagem realizou alguns registros durante o sábado e o domingo. Durante as manhãs o cenário era muito atípico de qualquer outro dia, eram raros os flagrantes de veículos pelas ruas centrais e quase não havia pessoas circulando. Porém, à tarde, nos dois dias em certos períodos o movimento de veículos ficou mais acentuado, principalmente, no domingo.

Entretanto, o movimento de transeuntes era pífio na região central. De acordo com o Prefeito Márcio Amaral, a avaliação é positiva. Ainda no sábado pela manhã, ele disse à reportagem que o fato de Alegrete ter permanecido na bandeira laranja também era uma surpresa para ele, pois durante a semana, não só o Município, mas a região teve um acréscimo nos casos. ” A maioria da população está compreendendo a importância do distanciamento controlado. Vamos precisar continuar nos cuidando, mais do que nunca.” – citou.

De acordo com entrevistas do Prefeito, se a ocupação dos hospitais se mantiver em 50%, 60%, não precisa novo lockdown. Porém, isso vai depender do comportamento das pessoas e de como vai ser a disseminação do vírus na cidade. A grande preocupação do gestor Municipal e a medida mais restritiva(bandeira preta), foi em razão a ocupação dos leitos durante a semana passada na Santa Casa de Alegrete e no hospital de campanha. Na quinta-feira(24), a UTI adulta estava com 100% da sua capacidade ocupada e a UTI Covid-19 chegou a 80%, além do crescimento de pacientes no hospital de campanha que chegou a 20 dos 30 leitos disponíveis.

“Foi bom fechar neste final de semana para que alguns entendessem a gravidade da situação – comentou. Por coincidência ou não, no sábado a primeira noite de lockdown, Alegrete não registrou casos novos da Covid-19 e no domingo à noite, o aumento foi de um caso. Um homem de 42 anos que ficou hospitalizado. Uma realidade muito diferente do início da outra semana que registrou o oitavo óbito no sábado e um caso positivo no domingo.

Até a noite de domingo, algumas autuações em bares, armazéns e restaurantes por desrespeito à ordem de fechamento, tinham sido realizadas, principalmente em bairros. Mas, o saldo foi positivo, a maior parte da população entendeu a necessidade de ficar em casa.

Para finalizar, o Prefeito disse que não descarta um novo fechamento nos mesmos moldes, se houver necessidade. O movimento de carro demonstra que as pessoas estavam se deslocando de um ponto para o outro, o que não era proibido, mas sem permanecerem em parques e praças, apesar da temperatura e do final de semana lindo na cidade.