Márcio Amaral sobre quem desrespeita o distanciamento : “não vou julgar a maioria por uma minoria irresponsável”

Compartilhe









68 Shares

O final de semana, mais uma vez, foi de lockdown. Foram dois dias de fechamento completo do comércio, apenas farmácias, Clinicas médicas, veterinárias, postos de combustíveis, hospitais, distribuidoras de gás e restaurantes por tele-entrega estavam funcionando.

A medida foi uma forma de frear a disseminação do vírus( novo coronavírus), que teve um crescimento considerável no Município e colocou em alerta as equipes médicas, nos últimos 15 dias.

É importante a população compreender que o momento requer a colaboração de cada um para que não haja uma superlotação na Santa Casa. Somente em uma semana, foram mais de 70 casos positivos. E a semana iniciou com nove pacientes hospitalizados, sendo que o número de leito na UTI Covid é de 10. Também há oito leitos na Unidade Covid e 30 leitos no hospital de Campanha, porém, esses leitos são para casos sem gravidade, pacientes com suspeitas que aguardam resultado porque apresentam sintomas respiratórios. Entretanto, àqueles que necessitam da ventilação mecânica ou a UTI Covid podem ficar até mais de 30 dias, essa tem sido a grande preocupação das equipes médicas. Em todas as entrevistas nos últimos dias, os médicos que atuam na linha de frente e a Secretaria de Saúde do Município, destacam que se a demanda for maior que a estrutura que o hospital comporta, vai ter pessoas sem atendimento. Para evitar o colapso no atendimento somente ocorrerá com a diminuição das pessoas infectadas.

A situação não foi muito diferente do final de semana anterior. Durante as manhãs, a cidade foi de calmaria, mas durante à tarde ocorreram mais autuações entre pessoas sem máscara e alguns estabelecimentos que estavam atendendo o público, o que representa descumprimento do Decreto em vigor.

Em sua página no Facebook, o Prefeito Márcio Amaral fez o seguinte relato:

“Não vou julgar a maioria por uma minoria irresponsável. Tampouco, vou tomar decisões baseadas em pressões, ataques ou fake news. A maioria da população está consciente, mas infelizmente ainda temos uma parcela significativa que promove um relaxamento muito grande. Só existe a fiscalização porque muita gente não respeita. Não coloque você, sua família e a saúde pública em risco.

É o apelo que sempre fazemos. Precisamos que cada cidadão tenha consciência e responsabilidade em fazer a sua parte. Não podemos tornar o limite insuportável para as estruturas de saúde. Mas muitos parecem estar vivendo em outro mundo. Um mundo sem pandemia. Se tudo estivesse sendo cumprido rigorosamente em termos de isolamento social não teria necessidade de lockdown.

Infelizmente, muitos dos que nos criticam são exatamente aqueles que não cumprem absolutamente nada. É preciso entender que retroceder nós não vamos. Aceitar mortes sem atendimento não podemos e não vamos. Alguns estão tentando tirar proveito de uma situação gravíssima, seja politicamente ou seja por audiência. Eu quero ver onde eles estarão se o nosso hospital lotar ou tivermos que fechar o comércio por 15 ou 30 dias em uma eventual bandeira vermelha ou preta?“