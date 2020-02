Marco Saldanha Júnior é o novo Coordenador da 4 RT

No último final de semana ocorreu, no Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, o 200º Encontro Regional de Tradicionalistas e a posse do novo coordenador da 4ª RT, em Alegrete.

Na cerimônia de abertura e posse, a Coordenadora Ilva Maria Borba Goulart, fez a entrega da bandeira da 4ª Região Tradicionalista simbolizando a passagem do cargo a Marco Saldanha Júnior, que tomou posse no 68º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Após, Marco empossou a Coordenadoria da 4ª RT para o ano de 2020.

O evento contou com a participação do Secretario de Agricultura e Pecuária de Alegrete, Daniel Gindri, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, Irani Coelho Fernandes e o Vereador Cleo Severo Trindade – Presidente da 41ª Campereada Internacional de Alegrete, patrões, tradicionalistas, peões e prendas da 4ª Região Tradicionalista e 10ª Região Tradicionalista.

Durante o Encontro Regional em Assembleia Geral, foram tratados, debatidos e aprovados os seguintes assuntos, dentre outros:

– Estatuto Social da 4ª RT;

– Calendário de atividades de 2020;

– Criação de uma comissão para estudo do regulamento do FENARTINHO;

– Tabela de pontuação da Lista de Destaque Tradicionalista.

Ainda, no evento, o Departamento Cultural e Departamento Jovem da 4ª RT promoveram o “Painel Cultural: MTG, Sustentabilidade e as novas gerações”.

Atividade teve por objetivo divulgar o objetivo anual de 2020, aprovado no 68º Congresso Tradicionalista Gaúcho, a proposta de autoria de Lucas Oliveira, da 5ª RT, tem seus objetivos baseados na tese “O sentido e o valor do tradicionalismo” e visa que entidades e regiões trabalhem a favor do meio ambiente, assim gerando uma conscientização coletiva dentro e fora do tradicionalismo.

” Assumir a coordenação da 4ª Região Tradicionalista aos 26 anos é um grande desafio. Recebo está Região Tradicionalista da Professora Ilva, depois de 13 anos de gestão, uma pessoa que é referência em história e tradicionalismo. Todas as entidades estão precisando se reinventar para passar por este momento que a sociedade vem vivendo, coesos nos princípios e valores, e nos documentos filosóficos do nosso movimento como a Carta de Princípios, estaremos buscando apoiar as entidades tradicionalistas que são a base e o alicerce fundamental na construção e preservação da tradição gaúcha. Queremos trabalhar através do legado deixado por aqueles que por aqui já passaram fazendo sempre uma integração das gerações buscando o crescimento e manutenção do movimento.” – disse Marco.

No final houve a manifestação dos Departamentos da RT e das Entidades Tradicionalistas, logo após foi servido um delicioso jantar.