Marfrig vai contratar 30 jovens pelo Projeto Jovem Aprendiz

Na manhã de segunda-feira(20), o prefeito Márcio Amaral recebeu a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, acompanhada da analista de recrutamento e seleção do Frigorífico Marfrig, Bárbara Nascimento e da coordenadora do Acessuas Trabalho, Cátia Pereira. Durante a visita, foi informado ao prefeito sobre o processo de seleção para o programa Jovem Aprendiz. Mais uma vez a SPDS é parceira do Marfrig encaminhando jovens usuários da rede socioassistencial para concorrerem às vagas disponíveis.

Segundo Bárbara, o processo de seleção já está em andamento e serão contratados 30 jovens, 10 para o setor administrativo e 20 para o setor de produção. A seleção será no dia 22 de fevereiro, através dos currículos recebidos pela empresa.

A secretária Iara Caferatti destacou que através das parcerias entre a Secretaria de Promoção Social, através do Acessuas, com instituições como Senac e Unipampa, os jovens estão prontos e qualificados para acessarem o mundo do trabalho. ” Já formamos mais de 100 jovens em cursos e outros 600 participaram das oficinas de preparação”.

DPCOM