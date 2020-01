Prefeitura chama candidatos aprovados em concurso de 2014 para preenchimento de vagas

A Prefeitura de Alegrete publicou na imprensa edital de chamada de 58 candidatos aprovados em concurso público do Município, realizado no ano de 2014, para preenchimento de vagas no quadro de provimento efetivo, regime estatutário.

Para a área da educação está o maior número de candidatos chamados, ao todo 30, para regimes de 20h e de 40h. Somente para preenchimento de vagas nas séries iniciais são 20 professores. Os demais são 3 professores para Português/Espanhol; um professor para História; um professor para Filosofia e um professor para Sociologia. Estão sendo chamados também dois professores para Geografia e dois professores para Orientação Educacional.

Para as demais áreas: nove candidatos aprovados para Atendente de Serviço de Saúde, 40h; cinco Fisioterapeutas, 20h; três Técnicos em Contabilidade, 40h; Técnico em Enfermagem (uma vaga); Atendente de Serviço de Saúde (uma vaga) e Atendente do Serviço de Saúde – cota afrodescendente (uma vaga), todos em regime de 40h. Para o cargo de Fiscal Sanitário, regime 40 horas, foram chamados dois candidatos.

Para o prefeito Márcio Amaral, o ideal seria chamar mais pessoas, mas a administração precisa seguir o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os que foram chamados vão atender às necessidades prementes de pessoal em secretarias municipais.

O secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros, orienta no sentido de que os candidatos têm o prazo de 10 dias para encaminharem a documentação para a posse, prorrogáveis por mais dez dias, a requerimento do interessado.

