Maria do Horto realiza roda de conversa sobre a violência doméstica

No último domingo, dia 8 de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, o gabinete da vereadora Maria do Horto realizou uma roda de conversa sobre a violência doméstica através do olhar das mulheres do movimento comunitário. A atividade ocorreu na Praça Nova e foi transmitida ao vivo pela página da vereadora.

Participaram da roda de conversa com a vereadora Maria do Horto as líderes comunitárias Tânia Branco, Bia Nunes, Marta Mosselin e Lucimara Aquino, a conversa foi mediada pela pedagoga Laila Naymaer. Na atividade foram discutidas questões relacionadas à violência de gênero nas comunidades, como as formas de combatê-la e as medidas que podem ser tomadas pelas mulheres agredidas. Também foram abordados temas como: a importância do empoderamento, do incentivo às mulheres a terem sua independência financeira e do combate ao machismo.

Na ocasião também foi lançado o projeto “Elas sem medo”, que consiste em uma série de ações que visam promover o empoderamento, a reflexão e a informação sobre os temas relacionados à mulher. Através do projeto serão realizadas ações durante todo o ano, tratando de temas como: a violência de gênero, igualdades de direitos, sororidade, a mulher no novo regime da previdência, saúde da mulher, entre outros.

Para a vereadora Maria do Horto “esse projeto foi pensado porque é fundamental nos movimentarmos e unirmos contra a opressão e o machismo. Essa é uma luta de todos os dias, não de um mês só. Apenas colocando esses assuntos em evidência, incentivando a reflexão e levando informação para as pessoas poderemos promover mudanças em nossa sociedade, que vem sofrendo uma onda de retrocessos”, disse a vereadora.