Seca afeta produção agrícola em Alegrete

As altas temperaturas em Alegrete, em torno de 37º C de máxima nos últimos dias, torram os campos e a vegetação sofre com a falta de umidade.

O técnico em agropecuária da EMATER, Clóvis Duarte, diz que a prolongada estiagem já afetou a produção de soja, milho, hortaliças e vai prejudicar a produção de frutas cítricas. Também haverá perdas na produção de mandioca e batata doce.

A falta de chuva que mostra os campos completamente amarelados, também, deixa os animais sem água, porque os açudes secaram.

Os pecuaristas precisam trocar de campo para tentar conseguir água para os bovinos e ovinos.

A última chuva em Alegrete foi em fevereiro, cerca de 52 milímetros, praticamente nada diante da necessidade de água, devido às altas temperaturas que rapidamente secam os campos.

Essa baixa umidade do ar afeta a saúde das pessoas que devem tomar muita água, para manter o corpo hidratado e evitar problemas no organismo.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Milton Pedroso Severo