Maria do Horto requer que todos os trabalhadores da UPA sejam testados

Compartilhe









160 Shares

A testagem do máximo de pessoas é uma estratégia que mostra transparência e deixa a comunidade mais segura e ajuda a se cuidar mais, observa a Vereadora Maria do Horto.

Pensando nisso a vereadora solicitou, em 20 de julho, à Secretaria da Saúde que fizesse a testagem dos que trabalham na UPA que, conforme ela, recebe recursos da Prefeitura para funcionar.

-Como não obtive retorno entrei com requerimento na última quinta- feira (6) solicitando que todos os trabalhadores da UPA fossem testados, já que a UPA é o local de entrada de todas as doenças e de atendimento de urgência e emergência. Ela informou que só foram testados os servidores da Secretaria da Saúde do Município e os contratados, que são maioria, não passaram pela testagem. ” Entendo isso como uma discriminação no trato com o servidor”.

A vereadora acredita que todos esses trabalhadores devem ser testados até porque, diz ela, só a Câmara repassou 100 mil reais para testes e, também vieram recursos federais e estaduais para comprar testes.

Já a Secretaria da Saúde, que ainda estava respondendo pela pasta, Bianca Cassaroto, informou que a UPA é uma cogestão, ou seja os recursos são da Prefeitura e a administração da Santa Casa que faz as contratações e não cabe a nós interferir neste caso especial de testagema dos contratados que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento.

Vera Soares Pedroso