Juntos pela Vida: inicia campanha em prol de um tomógrafo para Santa Casa

Compartilhe









85 Shares

A Provedora da Irmandade Santa Casa de Caridade fez o lançamento oficial da campanha “Juntos pela Vida”, no início da noite de sexta-feira (14).

Através da plataforma do Google (Meet), uma movimentada vídeo conferência foi realizada para que todos juntos possam fazer algo pela saúde da comunidade.

“Um pequeno gesto através da sua doação nos ajudará a adquirir um novo tomógrafo para a Santa Casa. Se cada um de nós doar uma pequena quantia, estará fazendo parte desta corrente do bem- Todos Juntos Pela Vida. Doe agora na Vakinha online, com seu cartão de crédito ou boleto bancário, a comissão coordenadora da aquisição do novo tomógrafo agradece”, destacou o vice-presidente da Irmandade Roberto Segabinazzi.

O objetivo da campanha é bem claro. Visa a aquisição de um novo Tomógrafo para a Santa Casa de Alegrete. A missão é arrecadar USD 200.000,00 para aquisição e instalação de um novo tomógrafo de 16 canais na Santa Casa. Por isso, clubes de serviço de Alegrete se somaram na campanha: Rotarys, Maçonaria, Mãos Dadas, Liga Feminina de Combate Câncer, Sofial, além de empresas que vão aderir à ação em prol da aquisição do aparelho.

A Campanha Juntos pela Vida é totalmente organizada por clubes de serviço que vão obter os recursos para compra do equipamento e repassam a instituição. Para exemplificar a importância desse novo aparelho ao hospital, o diretor geral médico João Alberto disse da importância de um tomógrafo para tratamento de diversas doenças. “O atual aparelho da Santa Casa possui apenas um canal e a qualidade de imagem não é das melhores. Com um novo aparelho, além do custo benefício, irá melhorar e muito a qualidade, possibilitando uma melhor diagnóstico”, destacou.

Em função do alto custo, a Santa Casa está buscando aprimorar sua gestão otimizando recursos e incrementando receitas. A diretoria conta que enquanto não atingir o equilíbrio financeiro, os novos investimento necessários serão buscados em parceria com as comunidades, local e regional.

No recente levantamento de necessidades, a aquisição de um equipamento de tomografia computadorizada de 16 canais é colocada como prioridade em função do atual tomógrafo estar totalmente defasado.

Conforme justificativa da atual diretoria o aparelho de tomografia atual foi adquirido a partir de uma mobilização da região em consulta popular de 2007/2008, e adquirido em 2010. Na época custou mais de 1 milhão de reais, e hoje sua manutenção demanda um alto valor. Diversos problemas relacionados ao desgaste natural em função de sua utilização nos 10 últimos anos, realizando mensalmente mais de 500 exames, em sua grande maioria pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está com sua tecnologia ultrapassada e demanda uma nova necessidade.

A Santa Casa alega que o município e região possuem uma grande necessidade de exames de tomografia e principalmente com melhor qualidade, no que se refere a detecção de diagnósticos mais precisos em função do Covid-19 e do novo centro de oncologia que Alegrete vai receber.

Todos os recursos serão captados em contas correntes criadas com fim específico e administrada com prestação de contas quinzenais nas redes sociais através da coordenação da campanha, composta por membros dos clubes de serviços e da Santa Casa que prestarão contas do total arrecadado.

A ideia é captar junto ao Poder Público, empresas e comunidade em geral o valor para o novo tomógrafo e sua infraestrutura de instalação. O valor é de R$830.000,00 para o tomógrafo computadorizado aquilions start 16 cortes da canon medical systems. Já R$170.000,00 será o custo para instalação e infraestrutura, valores estes que serão buscados até o mês de dezembro de 2020.

A equipe coordenadora é composta pelos seguintes voluntários:

Maurício Goldenberg – Irmandade da Santa Casa

Lilian Temp – Rotary Sul

Marileuza Ballejo Galarça – Rotary Norte/Centro

Ronaldo Fraga Veit – Gerente do Banco do Brasil

Ricardo de Souza Prates – Loja Maçonica Ibirapuitã

José Costenaro – Lions Clube

Cristiano Augusto Tourusky– Irmandade da Santa Casa

Carlos Mello – Irmandande da Santa Casa

Roberto Luiz Segabinazzi – Irmandade da Santa Casa

A campanha Unidos pela Vida já conta com diversas ações em andamento. Destaque para captação de 50 cotas de R$ 10.000,00 entre pessoas físicas e empresas de nossa cidade, ação liderada pelo nosso doador Nº 1 , seu Maurício Goldemberg e já aderida pelo Dr. Alfeu Fleck e a Veterinária Caverá,;

Distribuição em todos os pontos de recebimentos de contas banners com conta corrente específica do banco daquele correspondente bancário;

Duas lives em benefício da Santa Casa com artistas locais que serão realizadas dias 22 de agosto e 4 de setembro;

Rifa solidária com os consulados do Grêmio e do Inter com a doação de uma camiseta;

SOFIAL realizou uma feijoada em benefício a campanha;

Lions Clube Alegrete Ibirapuitã está doando também uma bicicleta para uma rifa em benefício da campanha;

200 exemplares doados pela Associação dos Arrozeiros e Expresso Minuano, do livro da História da Lavoura Arrozeira em Alegrete para venda.

Sugestões e ideias podem ser encaminhadas através do e-mail: [email protected]

http://vaka.me/1266517

Júlio Cesar Santos