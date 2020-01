Marítimo Alegrete vence competição em Santa Maria

A Escola Piá realizou a Copa Volta às Aulas em Santa Maria no último final de semana. O time Sub-13 do Marítimo de Alegrete venceu de forma invicta a principal categoria da competição.

Os participantes foram a Escola Piá, Projeto Futuro e o Marítimo de Alegrete. Foi um domingo de muitos jogos e confraternização entre a garotada que participou da competição no centro do Estado.

O Leão da Fronteira trouxe um 3º lugar na categoria Sub-7 e Sub-11, vice-campeão na Sub-9 e campeão invicto com a categoria Sub-13. Com uma campanha de três vitórias e um empate o time alegretense trouxe o caneco para casa.

O professor Felipe Ribeiro enfatizou a importância desta vivência e exaltou a participação do Marítimo na competição. “Estamos no início de mais um ano e eles já apresentaram determinação que com um andamento do trabalho só tem a melhorar ainda mais”, comentou o treinador do Marítimo em Alegrete.

Júlio Cesar Santos Fotos: Marítimo Alegrete (divulgação)