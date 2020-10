Match Point inova em Alegrete e realiza competição transmitida pelo Youtube

Compartilhar















Com 12 duplas, divididos em 4 chaves, a competição promovida pelo Match Point em Alegrete inovou mais uma vez.

Os jogos não tiveram presença do público e foram transmitidos através da plataforma Youtube. Cumprindo os protocolos recomendados do distanciamento controlado, apenas os atletas e auxiliares estiveram no clube.

Em três dias, entre sexta e domingo a competição totalmente online foi desenvolvida com êxito, mesmo sem a participação de público.

“Permitimos a presença de alguns familiares dos atletas. Com todos os procedimentos de distanciamento e higienização”, explicou a coordenadora Vera Palma.

Proprietária do Clube Match Point, ela conta que o torneio teve um acesso fantástico no Youtube, uma experiência com sucesso total, destacou a professora.

Instrutora de padel e articuladora de inúmeras competições, Vera Palma contou que foi muito bom o evento. “Retornar aos torneios foi maravilhoso. É uma adrenalina diferente. Temos que nos reinventar, o mundo hoje é outro”, mencionou a idealizadora do torneio.

Outro destaque da competição, foi um jogo de apresentação entre padelistas das categorias menores. O jogo foi um aquecimento para as disputas das categorias maiores.

Com jogos acirrados, a disputa foi vencida pela dupla Volnei Monteiro e Lucas Fernandes, os uruguaianenses levaram a melhor sobre os alegretenses Iago Souto e Pedro Leães.

Essa foi a segunda competição nos moldes on-line, no mês de agosto envolveu todas as categorias e nesse último final de semana um torneio open. A modalidade tem por característica a integração entre atletas e público. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a turma da raquete achou uma solução para os torneios retornarem com segurança.

Mesmo a distância, a vibração, a flauta, o sofrimento a cada jogada trouxe renovação de novos ares para o esporte em Alegrete.

Júlio Cesar Santos Fotos: Gabriel Hoffmann, Jéssica Favero e Arthur Lorenzon