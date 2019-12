Match Point realiza noite mágica no padel alegretense

Foi uma noite mágica para o padel alegretense. No último dia 27, o Clube Match Point Padel proporcionou momentos mágicos para os amantes da modalidade.

Um jogo de exibição com quatro astros do esporte, dentre eles três alegretenses. Lucas Campagnolo jogador WPT, o numero 1 do Brasil Stefano Flores e João Pedro Flores o Top2 do país. De lambuja o craque argentino German Faure atleta da AJPP.

O mega evento levou um bom público ao complexo do Match Point, para marcar o encerramento da temporada 2019. Teve homenagens e um jogo de padel de altíssimo nível, para os alegretenses verem de perto o melhor do mundo e do país.

Num dia abafado, Campagnolo e Faure deram aula, Stefano e João Pedro estiveram a altura e comprovaram o nível que coloca como melhores do Brasil na atualidade. Foi um jogo que o resultado pouco importou. Com jogadas mágicas o quarteto levou os espectadores ao delírio a cada jogada na moderna quadra do Match Point com padrão europeu.

Até os futuros craques puderam bater uma bolinha com seus ídolos, Diogo Rodrigues,Otávio Fouchard, Matheus Correa e João Estivalet protagonizaram um momento ímpar registrado em quadra. O cerimonial ficou a cargo do padelista Paulo André Saciloto, narrador oficial que deu show fora da quadra.

O prefeito Márcio Amaral, a secretaria Márcia Dornelles, juntamente com o diretor Roger Dorneles Severo, e o vereador Paulo Antônio Berquó Farias marcaram presença.

Com mais de 20 anos de padel em Alegrete, o Match Point prestou uma bonita homenagem ao alegretense Cesar Flores, um dos pioneiros do esporte no município, a quem a diretoria do clube mencionou eterna gratidão. “Tu és responsável pelo sucesso do padel em Alegrete”, destacou emocionada Vera Palma, proprietária do Match Point.



O agradecimento aos craques foi eterno, gravado numa linda placa que registrou a gratidão e carinho que o clube nutre por aqueles que ali iniciaram sua trajetória mo esporte. German também recebeu pela sua grandeza em prestigiar o padel e a singela humildade em compartilhar o jogo bonito de padel.

A noite encerrou com festa e um suculento churrasco. A sexta-feira que vai ficar eternizada na memória dos alegretenses que assistiram um evento de alto nível com o melhor do padel mundial.

Júlio Cesar Santos Fotos: Match Point Padel (divulgação)