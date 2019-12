Casal é preso, pela Brigada Militar, por agressão e posse de pé de maconha

Na noite de domingo (29), policiais militares apreenderam, no bairro Nilo Soares Gonçalves, um pé de maconha.

O casal que reside na casa também foi encaminhado à Delegacia de Polícia. De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada no bairro Saint Pastous pela mulher de 33 anos. Ela disse que teria sido obrigada a ir com o companheiro em uma moto até a residência do casal no bairro Nilo Soares Gonçalves. Também fez relatos de agressões.

Ao chegar no endereço, os policiais identificaram o homem de 48 anos e a mulher e, durante a ocorrência, os PMs visualizaram o pé de maconha plantado em uma lata no fundo do pátio da casa.

Diante da constatação, o casal foi encaminhado pela denúncia de Maria da Penha e pela posse de um pé de maconha.

Na delegacia, a autoridade policial determinou dois registros simples, um deles por violência doméstica e outro por posse de drogas. O casal foi ouvido e liberado. O pé de maconha foi apreendido.