Mateada para mostrar o apoio de Alegrete a Matteus no BBB 24

Neste domingo de Páscoa, dia 31 de março, a comunidade de Alegrete se reunirá na Praça Getúlio Vargas para a Mateada Amigos do Matteus, um evento organizado pela Nativa FM e o Alegrete Tudo. O objetivo é demonstrar o apoio ao conterrâneo Matteus Amaral, participante do renomado reality show nacional.

Com 27 anos, Matteus conquistou o coração dos telespectadores com sua humildade, educação e autenticidade, tornando-se um verdadeiro embaixador da cultura gaúcha e levando o nome de Alegrete para todo o país. Sua participação no programa não apenas destacou a cidade no cenário nacional, mas também ressaltou os valores de educação e respeito à fé.

A Mateada Amigos do Matteus terá início às 16h e será transmitida pelas redes sociais do PAT ( Página no facebook Portal Alegrete Tudo ou pelo Instagram Portal Alegrete tudo). O evento contará com a presença de grandes atrações musicais, incluindo o Grupo Xixando, responsável pela primeira música dedicada ao alegretense no BBB24, Edson Vargas, Hemerson Mendonça, Os Gildos e Temperado a Gaitaço.

A presença da família de Matteus está confirmada, reforçando o apoio e o carinho da comunidade local. Este é o momento de mostrar a união e a força de Alegrete, demonstrando todo o suporte que Matteus merece. Todos estão convidados a comparecer à Praça Getúlio Vargas e participar desse evento especial.