Matteus Amaral compartilha chimarrão e se emociona ao assistir vídeo da família

O chimarrão, amplamente valorizado no estado, transcende fronteiras geográficas e situações sociais, unindo as pessoas em momentos de pausa na agitação cotidiana para desfrutar de conversas envolventes.

Ciclistas de Alegrete prestam homenagem à artista venezuelana Julieta Hernández

O Anjo da semana Matteus Amaral, vivenciou um momento de grande emoção ao assistir a um vídeo de sua família, culminando em um comovente contato com a avó, onde expressou seu carinho. Em meio a essa intensidade, ele encontrou apoio e consolo por parte dos colegas de confinamento Deniziane, Lucas Luigi e Lucas Henrique. “Eu amo vocês” – destacou o alegretense, referindo-se à família.

Sobre a avó, ele a descreveu: “ela é diferenciada”.

Obras de galerias ao longo da RS/566 estão em fase adiantada

O momento gaúcho no BBB 23 serviu como um retrato autêntico da tradição do chimarrão e da importância dos laços familiares, transcendendo barreiras geográficas e proporcionando um breve respiro de reflexão e conexão no contexto do programa. Neste sábado (13), o almoço foi com o cardápio gaúcho, incluindo pão com alho e pudim.