Ciclistas de Alegrete prestam homenagem à artista venezuelana Julieta Hernández

A mobilização em Alegrete contou com aproximadamente 35 ciclistas, que promoveram uma pedalada de cerca de 9 km. O percurso iniciou no Centro Cultural, passou pelo centro da cidade e acessou o lado leste, onde concentram-se mais de 80% das ciclovias e ciclofaixas do município.

A Bicicletada por Jujuba reuniu ciclistas de Alegrete na noite de sexta-feira (12). Uma mobilização quase simultânea ocorreu em diversas cidades do país, com ciclistas se unindo por uma causa comum: homenagear a artista venezuelana Julieta Hernández, intérprete da palhaça Jujuba, que foi vítima de estupro e homicídio no Amazonas em 23 de dezembro.

Com muita cor, característica dos uniformes de ciclistas, eles fixaram balões brancos nas bicicletas e desfilaram pelas ruas. Crianças, mulheres e famílias inteiras participaram da pedalada, que contou também com atletas de ciclismo. O campeão de estrada Sub-23, Uillian Gonçalves, integrou o pelotão após um treino de 50 km.

Foi uma manifestação única. Apesar do trágico incidente, as cores vibrantes, as luzes e as sirenes intermitentes das viaturas da Guarda Municipal celebraram a vida de Julieta e levaram à reflexão sobre a insegurança enfrentada diariamente pelas mulheres.

O manifesto ocorreu em mais de 160 cidades brasileiras e também em locais como França, Argentina, Portugal, Uruguai e México. Além de Alegrete, ciclistas de Porto Alegre, Pelotas, Viamão, Garibaldi e Gramado também realizaram manifestações.

O secretário de segurança e mobilidade urbana, Daniel Rosso, um ciclista ativo, participou à frente do pelotão, que culminou com o ato final no revitalizado calçadão da cidade. Pela primeira vez após a reinauguração, o calçadão foi fechado para o tráfego de veículos.