Ginete alegretense soma pontos para Delegação Brasileira em Jesús Maria

O evento acontece até o dia 15 e dentre os participantes está o alegretense, João Silveira que integra a delegação brasileira.

Por telefone ele informou que está bem diante da qualidade e exigências do Festival. São 25 delegações e a brasileira está em 10º na competição podendo melhorar no ranking até o final. Ele monta em basto e tinha um sonho de participar de Jesús Maria e em 2024 esta lá com os maiores feras desse esporte. João está acompanhado da esposa que, também, monta e vai com ele em todos os rodeios. Ele começou gineteando em boi quando era bem jovem e nunca mais parou e já participou de eventos no RS, Santa Catarina e na região central do Brasil.

-A gineteada é um esporte que não se sabe o que vai acontecer, porque o cavalo é sortedao e não temos como saber como será o desempenho, atesta. Mas a experiência, sem dúvida é indescritível, mesmo eu tendo participado de grandes eventos no Brasil”.