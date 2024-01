Obras de galerias ao longo da RS/566 estão em fase adiantada

Ao longo deste trajeto a obra contempla a construção de galerias em locais onde havia pontes. Estas vão dar vazão, de forma segura, às águas pluviais em lugar das pontes ao longo da estrada. O engenheiro Paulo Meister, do DAER, informa que das quatro previstas para serem construídas três já estão praticamente concluídas.

A galeria no km 23,9 está bem adiantada e a previsão é que em fevereiro esteja concluída. A outra galeria no Km 30,4 está com corpo e faltam aterros e as cabeceiras e logo à frente, no km 31,6, conforme o engenheiro, a galeria está pronta faltando as cabeceiras. E a obra da quarta galeria no Km 33,5 da estrada ainda não iniciou.

A obra de pavimentação da estrada é uma das mais esperadas pelos moradores e proutores que residem ao longo desta estrada, visto que quando chove existem trechos que ficam intransitáveis e dificultam a trafegabilidade e provocam, inclusive, atoleiros.