Matteus Amaral, Luísa Sonza e outros famosos juntos no ‘Salve o Sul’

O evento ocorrerá em dois dias, sexta-feira e domingo, e o principal intuito do projeto é arrecadar doações e donativos para os atingidos pela cheia no Rio Grande do Sul.

O alegretense foi convidado pela cantora Luísa Sonza para ser um dos apresentadores desta edição. O vice-campeão do “BBB 24” compartilhou sua preparação para o evento no Instagram. Nos registros, ele aparece com roteiro e microfone nas mãos, indicando que fará parte da transmissão do festival beneficente, junto com Didi Wagner e Thaeme Mariôto. Ele também postou fotos com as duas.

Concebido por Luísa Sonza, o evento destinará o valor integral arrecadado com os ingressos ao Rio Grande do Sul. A programação reúne uma variedade de artistas em prol da recuperação do estado gaúcho, afetado pelas enchentes recentes. O festival será transmitido integralmente pelos canais Multishow e Bis, e parcialmente pela TV Globo.

Confira a programação: Sexta-feira

“Amigos” (Chitãozinho e Xororó; Zezé Di Camargo e Luciano; Leonardo)

Domingo

Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos é Mais, Preta Gil, Xand Avião, Ferrugem, L7NNON, Gloria Groove, Xamã, Neto Fagundes, Turma do Pagode, Duda Beat, Zé Felipe, Pocah, Lexa, MC Daniel, Luan Pereira, Hariel, IG, MC Ryan SP, PH, MC Don Juan, MC Davi

Fonte: Terra Brasil e Rede Globo