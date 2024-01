Matteus revela sonho da mãe na intensa prova de resistência do BBB24

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A competição teve início na noite de segunda-feira, na estreia do programa. Além do prestigioso colar de líder, os brothers também almejam levar para casa um cobiçado carro da Chevrolet.

Lucas Quintana Peres, irrequieto por natureza, é atualmente um experiente trader e educador financeiro

A dinâmica da prova envolve cada participante possuindo uma bancada equipada com um botão. Um telão exibe a palavra “atenção”, marcando o início de cada rodada. Conforme as regras anunciadas por Tadeu Schmidt, pressionar o botão antes de um dos três sinais determinados – buzina, faróis ou a música característica da Chevrolet – resulta na eliminação imediata do participante.

Bajes Nunes: o poeta das coisas simples do cotidiano

A competição está acirrada, Deniziane e Matteus são os últimos concorrentes a permanecerem firmes na busca pela liderança. O clima de tensão e ansiedade se intensifica à medida que a prova avança, e os participantes se mantêm alertas para não cometerem o erro crucial que os levaria à eliminação.

Matteus, em um momento de reflexão durante a prova, compartilhou um pouco sobre seus sonhos, a importância da família e as motivações que o impulsionam a permanecer na disputa pela liderança e, é claro, pelo tão desejado carro. “Estou aqui pela minha mãe. Antes de sair de casa, ela fez um pedido, algo que nunca teve: um carro”, revelou Matteus, evidenciando o caráter emocional e pessoal que permeia as aspirações dos participantes na competição.

Enquanto a prova de resistência se estende, os telespectadores aguardam ansiosos para descobrir quem será o grande vencedor, que além de conquistar o título de líder, também terá a chance de dirigir para casa um reluzente automóvel da Chevrolet. O desfecho dessa intensa disputa promete ser emocionante e surpreendente.