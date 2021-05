Médico do RS é detido no Egito após perguntar a vendedora se ‘gostam do bem duro’

Em nota, a família do médico afirmou que as notícias sobre a prisão “são irreais e inverídicas” (leia a íntegra da nota ao fim da reportagem).

O G1 entrou em contato com o Itamaraty, para saber detalhes da situação do médico, mas ainda não teve retorno.

No vídeo, Sorrentino está em um bazar turístico, no país estrangeiro, onde uma mulher mostrava como o papiro é feito — parecido com o papel, material era usado pelos antigos egípcios para escrever.

Após a repercussão do vídeo, ele restringiu o acesso dos perfis nas redes sociais. A conta do médico no Instagram tem quase 1 milhão de seguidores.

No domingo (30), o Ministério do Interior do Egito emitiu um comunicado sobre medidas judiciais que foram tomadas contra um estrangeiro. O comunicado não cita o nome do médico.

“O Ministério do Interior conseguiu prender um estrangeiro após assédio a uma mulher, depois que ele publicou um vídeo com imagens do incidente em uma rede social, onde os serviços de segurança conseguiram identificar a vítima e o autor, e tomar as medidas judiciais contra ele e apresentar ao Ministério Público competente”, afirmou o órgão.

Nota da família de Victor Sorrentino

“Vimos, por meio desta informar, que são irreais e inverídicas as manchetes de prisão do Dr. Victor Sorrentino. O médico está prestando esclarecimento às autoridades para desfazer, assim como já havia feito, inclusive, com a própria egípcia, os vieses maldosos implementados aos seus atos por parte da imprensa, na última semana.

Assim, quando terminados os trâmites no país, o Dr. Victor retornará e explicitará todo o ocorrido“.

Fonte: G1