Frio perde força e previsão é de chuva forte para o fim de semana em Alegrete

Após uma madrugada fria em Alegrete, onde o termômetro chegou aos 3ºC, o sol predomina e a temperatura máxima nesta segunda-feira alcança 18°C.

A tendência é de tempo seco até a sexta-feira (4), com mínima de até 6°C e máximas de até 25°C. Na sexta-feira (4), uma frente fria traz chuva e o acumulado em torno dos 20mm. Na sexta a chuva fraca (2.1mm), dá o tom do final de semana. Sábado (5), a previsão é de aumento na chuva (4.5mm), e domingo a chuva forte deve passar dos 13mm. Outros episódios de chuva são esperados entre 9 e 11 de junho e em 15 de junho.

Embora não exista uma forçante como um eventual aumento da temperatura do Pacífico Leste, a climatologia e a neutralidade do Pacífico garantem aumento da precipitação sobre o Rio Grande do Sul. Tanto que em São Vicente do Sul, o acumulado alcançou 150 milímetros ou 90% da média histórica de maio, em apenas dois dias da semana passada. Além disso, na manhã desta segunda-feira (31), todos os municípios monitorados do Estado registraram menos de 10°C. Destaque para Quaraí, com 0,3°C.

O frio enfraquece a partir desta terça-feira (1º) e não há previsão de nova queda acentuada de temperatura pelos próximos 15 dias. No sábado (5), uma frente fria trará chuva forte à fronteira do Estado com o Uruguai. Aliás, no trimestre junho-julho-agosto, esta será uma das áreas mais beneficiadas pelas precipitações de meio de ano.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar e Metsul Meteorologia Foto: Eduardo Silveira