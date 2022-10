Melhor preparatório para o Concurso da Escola de Sargentos das Armas chega em Alegrete

O Curso Sargento Anderson – CSA, maior preparatório para o Concurso da Escola de Sargentos das Armas – ESA, do interior do estado, com sedes em São Gabriel e Rosário do Sul, chegou em Alegrete, com sede na Rua Doutor Quintana, 387, centro.

O CSA já aprovou dezenas de alunos nos mais variados concursos, como ESA, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEPE, e outros concursos renomados.

Coordenado pelo professor Anderson Leite, o curso traz para Alegrete o seu preparatório para ESA, visando oferecer um curso de qualidade e que realmente aprova nos concursos.

Em Alegrete o curso vai contar com professores experientes e renomados das cidades de São Gabriel, Bagé, Uruguaiana e também do Município.

O Curso tem o objetivo de atender e levar oportunidade aos jovens das cidades do interior do estado e vem atingindo sua meta com muitas aprovações ao longo de 7 anos, desde a sua criação.

O Curso para ESA terá seu início no dia 8 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas todas as segundas feiras das 19 h às 22 h na Doutor Quintana, 387, centro, com a Aniuska.

Os telefones para quem deseja mais informações são: (55) 9 9998-4061(Aniuska) ou (55) 9 9928-7006 (Sgt Anderson).