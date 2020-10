Menina de 10 anos está entre as 30 mortes por coronavírus divulgadas nesta sexta-feira no RS

O Rio Grande do Sul registrou, nas últimas 24 horas, 30 mortes por coronavírus. Com isso, o total de óbitos pela doença chegou a 5.312.

De acordo com boletim da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (16), entre as vítimas está uma menina de 10 anos, moradora de Maquiné. Os demais óbitos são de 16 homens e 13 mulheres, com idades entre 28 e 95 anos.