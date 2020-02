Menina de 15 anos morre em motel; dois homens são presos

Ainda de acordo com o delegado, quando a menina começou a passar mal, os homens acionaram a portaria do motel. “Vendo que era uma situação grave, já que ela começou a convulsionar, o Samu foi acionado”, diz. Quando a ambulância chegou, cerca de 10 minutos depois, a menina estava em óbito.

Segundo o relato dos suspeitos, a vítima marcou o encontro com eles por mensagens de celular. “Eles foram buscar ela e uma amiga em Lomba Grande, mas quando chegaram, estava só ela”, diz o delegado. No caminho eles teriam comprado bebida alcoólica.

As imagens das câmeras de segurança do motel, que fica localizado no bairro São Jorge, cerca de 200 metros da RS-239, mostram apenas uma pessoa, o motorista, entrando no local. “Os homens confirmaram que chegando no local, a menina e um deles se esconderam no banco de trás”, diz.