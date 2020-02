“Minha Mãe é uma Peça 3” marca estreia do Cult Cinemas em Alegrete

Estreia na próxima quinta-feira (20), o Cult Cinemas em Alegrete. Desde de agosto de 2019, quando as obras iniciaram a expectativa era abrir em dezembro do mesmo ano. Devido à burocracia e trâmites legais, não possível inaugurar em janeiro.

Agora é oficial. A reportagem do Portal Alegrete Tudo a convite da empresária alegretense Cristiane Brandolt, umas das proprietárias da Rede Cult Cinemas, ao lado do pai Sílvio Brandolt, com quem administra as salas de Cruz Alta e Ijuí, visitou às dependências da sala do Cult Alegrete.

Restando apenas detalhes, o hall de entrada já ganhou dezenas de cartazes. Uma lanchonete logo na entrada da bilheteria terá cadeiras e TVs para entretenimento na sala de espera.

A sala conta 170 lugares, tela 3D, equipamentos de ponta e um espaço confortável com poltronas estofadas e com porta-copos, detalhe este, que ainda não tem nas outras salas da empresa.

E, para marcar a estreia, o filme Minha Mãe é uma Peça 3, uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. A comédia figura no ranking de terceiro lugar com o maior público do cinema brasileiro. Só perde para duas produções, bíblicas, por sinal: Nada a Perder, a cinebiografia de Edir Macedo, dono da Record TV, e Os Dez Mandamentos.

Na quinta-feira às 21h45min, Dona Hermínia precisa se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca. Para completar as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Dona Ermínia, cativante personagem estrela do filme estará em um cenário montado para os visitantes fazerem uma foto. A primeira sessão aberta ao público inicia às 21h45min, com dois valores: Meia entrada R$ 10,00 (Dez Reais), e R$ 20,00 (Vinte Reais), inteira.

A programação de estreia promete uma grande festa a partir das 18 horas, com palco e música ao vivo com Dj tocando em frente ao Cult Cinemas Alegrete.

Às 19 horas ocorre a solenidade com a inauguração oficial do cinema, com uma primeira sessão exclusiva para autoridades, parceiros e imprensa.

A partir das 19h30min, rola um show com a cantora alegretense Luana Severo, e após o show está previsto a primeira sessão aberta ao público, com o filme “Minha mãe é uma peça 3”.

A grade de filmes ainda não foi disponibilizada, mas a empresária adiante que na próxima semana outro lançamento do gênero infantil deve estrear na cidade.

“A partir de quinta em diante teremos outros horários disponíveis de sessões, mas ainda não fechamos a grade de horários, para o mês de fevereiro”, comentou Cristiane.

QUEM TEM DIREITO À MEIA ENTRADA?

– Estudantes (com atestado de matrícula atualizado, emitido pela instituição de ensino, juntamente com documento de identificação com foto ou carteirinha de estudante com data de validade e foto);

– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Crianças e jovens com até 15 anos;

– Portadores de necessidades especiais e para um acompanhante (quando necessário);

– Doadores de sangue;

Além das categorias citadas, exigidas por lei, o Cine Cult também oferece a possibilidade de meia-entrada para professores e militares.

Júlio Cesar Santos