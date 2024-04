Acidente envolvendo caminhão da Banda Corpo e Alma deixa uma pessoa morta na ERS-342

A colisão envolveu dois caminhões próximo a uma lombada física nas proximidades do bairro Carolina, por volta das 7h20min.

Os veículos envolvidos eram um caminhão com baú pertencente a uma empresa de bebidas de Independência e um caminhão da Banda Corpo e Alma, de Horizontina. Ambos seguiam no sentido de Independência para Três de Maio quando ocorreu uma colisão traseira, atingindo o caminhão de bebidas. Após o impacto, o veículo rodopiou na pista e colidiu com uma árvore na lateral da rodovia.

Os ocupantes do caminhão foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. O motorista, de 44 anos, que dirigia o caminhão de bebidas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os integrantes da equipe de som da Banda Corpo e Alma, que retornavam da cidade de Sobradinho, não sofreram ferimentos.

A Brigada Militar está controlando o trânsito no local para permitir o registro posterior do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do motorista falecido no acidente.