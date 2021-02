Menina de um ano e sete meses é a mais jovem vítima de covid-19 em Porto Alegre

Porto Alegre registrou a primeira morte de uma criança por coronavírus. A menina, de um ano e sete meses, morreu em 23 de fevereiro. A internação e o resultado do exame PCR da criança ocorreram em 20 de fevereiro. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (26) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A menina era portadora da Síndrome de Edwards, também chamada de trissomia do cromossomo 18. Essa doença implica muitas anomalias físicas e atraso no desenvolvimento. De acordo com a pasta, bebês com essa síndrome têm expectativa de vida de um até dois anos. Ou seja, o quadro da criança pode ter sido agravado com a infecção pelo coronavírus.