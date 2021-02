À espera de leito de UTI, paciente com Covid morre 30 minutos antes da transferência no RS

“Médico e enfermeiras tentaram de tudo. Eles foram anjos. Mas não foi possível. Choraram junto conosco”, conta ao G1 a cunhada, Maira Barbon, casada com André Luís da Rosa, irmão de Adilmar.

As informações foram confirmadas pelo hospital. O G1 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas até a publicação dessa reportagem, não recebeu resposta.

O exame confirmou a doença e Adilmar foi levado ao hospital no dia 18. Estava com a saturação do oxigênio em 77. Horas depois, tinha baixado para 40. No dia seguinte, o quadro se agravou, com a saturação em queda, e o hospital pediu leito no sistema da regulação estadual.