Menor é flagrado com cocaína na Avenida Tiaraju

Brigada Militar apreendeu na noite de sábado(9), um menor com cocaína. Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares abordaram uma moto que trafegava na Avenida Tiaraju. No veículo, estavam o piloto e o acusado.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de 54g de cocaína com o adolescente de 16anos. Ele informou aos policiais que seria usuário e havia comprado a droga, por 300 reais, no bairro Renascer sem dar mais detalhes sobre o endereço da compra ou nome do vendedor. Já o homem que pilotava a moto, declarou que foi chamado para uma corrida, pois trabalha como motofretista. Ao chegar na Avenida Poço de Bombas localizou o cliente que estava o conduzindo para o bairro Saint Pastous. Encaminhado à delegacia de Polícia, o Delegado plantonista determinou registro simples por tráfico de drogas. Depois de ouvido, o acusado foi liberado na presença de um responsável. A droga foi apreendida.