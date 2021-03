Mercadão dos Óculos oferece a melhor promoção de todas – Lente em Dobro

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O Mercadão dos Óculos é líder em promoções imperdíveis.

No último ano devido à pandemia, ficar em casa tornou-se necessário. Porém, a vida não parou, a rotina ganhou um novo formato, através do home office – escritório em casa, aulas remotas, cursos on-line, todo um contexto que envolveu a família inteira.

Mais tempo em casa, automaticamente mais tempo em frente às telas, seja lazer, leitura ou trabalho, obrigatoriamente exige mais da nossa visão.

Desta forma Mercadão dos Óculos, através dos seus profissionais, sentiu que criar campanhas que facilitem a aquisição de óculos, contribuem para desenvolvimento das atividades propostas.

E para esta semana oferece a melhor “Promo de todas” – Lente em Dobro!

Veja:

Na compra do seu óculos completo, leve LENTE EM DOBRO!

É isso mesmo! Comprou um par de lentes, leva outro totalmente grátis!

E você poderá optar em fazer o segundo par de lentes como óculos de sol sem custo extra de coloração.

Oferta válida para multifocal ou visão simples em lentes digitais com qualquer grau!

E, para demonstrar o carinho e dedicação, em compras acima de R$ 500,00, o cliente Mercadão dos Óculos ganha um lindo ovo de páscoa.

Mas atenção, Somente até dia 10 de abril!

Leve sua receita e aproveite essa oferta única! Você não pode perder!

Siga a página do Mercadão no facebook e instagram e confira as promoções das próximas semanais.

Mercadão dos óculos, sua ótica completa, com qualidade e preço justo!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete