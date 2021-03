Fechamento de passagem nos trilhos da Braz Faraco causa polêmica em Alegrete

Compartilhe















O fechamento da passagem pelos trilhos de acesso, no último sábado, suscitou questionamento de quem passa pelo local.

Vários trabalhadores que cruzam pela passagem dizem que houve uma invasão do espaço e eles saíram e, na sequência, a empresa Pilecco teria fechado o acesso. Isso prejudicou quem trabalha em empresas da região, vai ao mercado e agora precisam fazer uma enorme volta -causando transtorno e mais tempo.

A reportagem entrou em contato com a empresa Pilecco que se limitou a dizer que terá uma reunião com o Prefeito Márcio Amaral, junto com a empresa CAAL para tratar sobre este assunto.

Existe a intenção da União para que sejam retomadas as linhas férreas no país, visando inclusive escoar produtos do agronegócio e outros – diversificando os meios de transporte em todo o Brasil. O Município tem uma linha férrea que passa no Município que entronca com outros centros até chegar nos Portos do País e ir para o mundo.

A assessoria de imprensa da Rumo, que detém a concessão da linha férrea no Município, emitiu uma nota sobre este fato dizendo que desconhecia qualquer autorização para vedação da passagem de nível m Alegrete. A empresa irá encaminhar uma equipe de segurança ao local para identificar o responsável pela obra irregular e emitir notificação para que o local seja readequado para as condições originais.

O Prefeito Márcio Amaral disse que a Prefeitura não tem ingerência sobre aquele espaço, por não ser área municipal e não pode realizar nenhum tipo de ação.

Vera Soares Pedroso