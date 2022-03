Mercado clandestino é descoberto

No dia 24/03/2022, a 2ª Delegacia de Polícia Civil, com apoio de agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, da Vigilância Sanitária Municipal e ROMU, prendeu em flagrante proprietário de um estabelecimento comercial clandestino, no qual comercializavam-se diversos produtos impróprios ao consumo.

O suspeito era contratado, por mercados, para fazer o transporte de produtos com prazo de validade vencido, a fim de ser realizada a devida destruição deles. Porém, o investigado desviava parte desses produtos e os disponibilizava à venda em seu estabelecimento comercial, em Uruguaiana.

No dia de hoje, cumpriu-se mandado de busca no local, sendo constatada quase uma tonelada de alimentos impróprios ao consumo, bem como compradores já no local, número de PIX para transferências, caderno com anotações de preços e valores fracionados para o troco.Por isso, o suspeito foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo.