Mercadorias furtadas de caminhão foram localizados em pátio de residência

Homem tem produtos furtados da carroceria do caminhão que o deixou com um prejuízo de mais de R$2.400,00.

Segundo a vítima, ela constatou que foram retirados da carroceria do seu caminhão a quantidade de quatro quilos de fios de cobre, dez quilos de fios de alumínio, uma vara de telescópio, em fibra, dois calços de pneu, em material antimonio, entre outros.

O trabalhador ressaltou que chegou a visualizar o momento em que o indivíduo estava furtando o material, que ao perceber que se aproximava, o acusado saiu correndo pela Maurício Cardoso, com os produtos.

Durante a manhã, a vítima foi em um local para verificar se visualizava os produtos e, parte do que havia sido furtado, estava no pátio de uma residência. Diante disso, conversou com o proprietário que afirmou ter adquirido as mercadorias de um homem que desconhece.

Por esse motivo, o trabalhador procurou a Delegacia de Polícia para registrar o ocorrido.