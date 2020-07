Mercados de Alegrete registram crescimento nas venda durante a pandemia

Compartilhe











Um setor que nunca parou durante a pandemia , com exceção do lockdown da semana passada e agora neste próximo fim de semana foram os supermercados.

Com maior tempo em casa, a tendência de todos é comer mais e para isso e necessário ir às compras de alimentos. O local preferido e mercados e supermercados da cidade.

O gerente da Rede Vivo, Geison Machado Lisboa diz que as vendas aumentaram cerca de 15%. Nas últimas semanas ele percebeu que as pessoas passaram a comprar alguns itens para guardar como: leite, frios,bebidas._-Com antecipação do anúncio de lockdown, para esta semana, o movimento aumentou, mas está mais tranquilo, porque as pessoas puderam se organizar, sem a correria que houve na última sexta-feira, pondera.

O empresário Lindonor Peruzzo diz que houve aumento de vendas em menos de 10% de produtos báscicos como: arroz, feijão,massa etc. Ele teme que mesmo com aviso haja aglomeração, isso é ruim porque as pessoas precisam ficar nas filas com entrada controlada.

Já o gerente do Nacional, Charles Cardona, informa que em sua loja o aumento das vendas na pandemia não passou de 5% e não vê pessoas comprarem em grandes quantidades – Por nossa loja ser central percebo os clientes de sacolas, com itens mais do dia a dia. O anúncio, antes do fim de semana ajuda os clientes a se organizar para as compras e evitar filas.