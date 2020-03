Mesmo com Decreto, movimento nas ruas de Alegrete, nesta quarta, superou o início da semana

Nesta quarta-feira(25), o movimento de pessoas e carros, no centro de Alegrete, foi completamente atípico para dias de quarentena.

Na principais ruas, muitos circulando com sacolas ou até mesmo com cães . As lojas nas principais ruas da cidade continuam com as portas fechadas.

O Decreto do Prefeito Márcio Amaral continua em vigor e, portanto e para manter o comercio fechado e ficar em casa, no chamado isolamento social. A maneira mais segura para evitar a disseminação do vírus e fica dentro de casa.

Mais de dois bilhões de pessoas estão em quarentena no mundo e vírus continua a avançar em vários países.

A última informação é de que o Brasil está com 2021 casos e 46 mortes por COVID 19.

Mesmo em casa, faça os cuidados que as autoridades de saúde pedem. Lave as mãos, mantenha as casas limpas e arejadas.

Mantenha a distância de um metro em filas de bancos para o auto atendimento. Procure usar os canais digitais para fazer operações bancárias.

Vera Soares Pedroso