Mesmo no pior momento da pandemia, a população não se conscientiza e continuam as aglomerações

O alerta está sendo emitido desde o início de abril. São medidas que podem controlar a disseminação do vírus de forma mais agressiva e que possa acarretar a saturação aos órgãos de saúde. Este quadro já foi registrado em Alegrete. Por vários momentos, houve lotação total dos leitos da UTI Covid-19, com transferências de pacientes.

O número de óbitos foi considerável na última semana, o maior índice registrado no Município, desde que iniciou a pandemia. O Governo do Estado apontou duas regiões como de altíssimo risco de contágio e Alegrete, pela quarta semana consecutiva, permaneceu no risco alto de contágio, ou seja, na bandeira vermelha, porém, com observações em relação ao alto número de casos positivos também.

Mesmo assim, na madrugada de sábado(12), as guarnições da Brigada Militar foram acionadas devido a situações de aglomerações em frente à estabelecimentos comerciais(bares). Em um dos pontos, segundo os PMs, havia mais de 30 pessoas , a maioria sem máscara. Foi realizado boletim de atendimento.

Nos estabelecimentos que não estavam cumprindo as determinações de distanciamento social e os protocolos sanitários, os policiais conversaram com proprietários e clientes e a situação foi resolvida sem nenhum incidente.