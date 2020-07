Mesmo sem acordo Secretários do PP se mantêm nos cargos

Compartilhe









Com quebra do acordo feito na última eleição, em 2016, entre PP e MDB, no âmbito do Executivo Municipal, há menos de um mês, surgiu o questionamento de como ficariam, principalmente, a situação dos Secretários Municipais que não são do Partido do Prefeito.

A quebra se deu porque a Executiva do PP entendeu que o Partido pode concorrer, na majoritária, com candidato próprio.

Atualmente, a administração municipal com Prefeito do MDB tem cinco secretários do Partido Progressista nas pastas da Saúde,Finanças, Planejamento, Educação,Desenvolvimento Econômico e Procuradoria do Município.

O prefeito Márcio Amaral diz que, por enquanto, não vai exonerar estes Secretários visto que realizam um bom trabalho em suas áreas de atuação. A atual gestão tem, ainda, cinco meses de trabalho.

Mas por outro lado, pessoas do PP que integravam outras funções em escalões menores estão sendo exoneradas e substituídas por outras indicadas pelo Prefeito. Algumas que foram dispensados dizem que isso aconteceu por telefone, o que os aborreceu já que enquanto colaboradores da Administração sempre prestaram um bom trabalho e entendem a situação, mas que uma comunicação presencial seria mais respeitosa com cada um.