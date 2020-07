Michelle Bolsonaro está com coronavírus, mas sem sintomas, diz Presidência

O presidente Jair Bolsonaro já teve a doença e apresentou resultado negativo no último final de semana. Ele foi diagnosticado com covid-19 em 7 de julho e ficou em isolamento até dia 25, quando o teste deu negativo.

Como o marido, a primeira-dama deve ficar isolada em um dos dormitórios do Palácio da Alvorada , sem contato com as duas filhas: Laura e Letícia.

Nesta quarta-feira (29), a primeira-dama participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ela teve contato com as ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher).